07.05.2020 - 00:01 |
Berber ve kuaföre siperlik
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç ve yönetimiyle bir araya geldi, esnafın bulunduğu durum ve 11 Mayıs’ta açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Başkan Gümrükçü, “Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs’ta işbaşı yapacak. Biz belediye olarak hem vatandaşımızı hem berber ve kuaförlerimizi korumak için gerekli çalışmalar yaptık. Vatandaşla yakın temas kuracak esnafımıza kendi kaynaklarımızla ürettiğimiz yüz siperliklerini dağıtacağız. Ayrıca uzun süredir kapalı olan bu işyerlerinde açılmadan önce dezenfekte çalışmaları yapacağız” dedi. Oda Başkanı Arif Altıkulaç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, “Belediyemiz bu zor süreçte hep yanımızda oldu” diye konuştu.
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