Berber ve kuaföre siperlik

Başkan Gümrükçü, “Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs’ta işbaşı yapacak. Biz belediye olarak hem vatandaşımızı hem berber ve kuaförlerimizi korumak için gerekli çalışmalar yaptık. Vatandaşla yakın temas kuracak esnafımıza kendi kaynaklarımızla ürettiğimiz yüz siperliklerini dağıtacağız. Ayrıca uzun süredir kapalı olan bu işyerlerinde açılmadan önce dezenfekte çalışmaları yapacağız” dedi. Oda Başkanı Arif Altıkulaç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, “Belediyemiz bu zor süreçte hep yanımızda oldu” diye konuştu.