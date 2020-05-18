18.05.2020 - 00:02 |
Berber ve kuaförlerde aralıksız dezenfeksiyon
Gaziemir Belediyesi, berber ve kuaförlerde başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin işletmeleri tek tek dolaştığını belirten Başkan Halil Arda, “Berber ve kuaförlerimizinhem kendilerinin hem de müşterilerinin sağlıklarını korumaları için önlemi elden bırakmamalarını ve gerekli tedbirleri almaları çok önemli” dedi.
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.