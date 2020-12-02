Berber ve kuaförlere koronavirüs denetimi

Toplum sağlığını korumak adına alınan tedbirlere riayet etmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı. Başkan Utku Gümrükçü, “Salgınla mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Çiğli Belediyesi Meclis kararıyla kurulan ve 12 Aralık Cumartesi günü ilk genel kurulunun yapılacağı duyurulan Çiğli Kent Konseyi Genel Kurulu, salgındaki hızlı artış nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.