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    HaberlerEge Haberleri Berber ve kuaförlere koronavirüs denetimi
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    02.12.2020 - 00:03 |

    Berber ve kuaförlere koronavirüs denetimi

    Çiğli Belediyesi, salgında yaşanan hızlı artış sonrası berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

    Berber ve kuaförlere koronavirüs denetimi

    Toplum sağlığını korumak adına alınan tedbirlere riayet etmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı. Başkan Utku Gümrükçü, “Salgınla mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    Öte yandan Çiğli Belediyesi Meclis kararıyla kurulan ve 12 Aralık Cumartesi günü ilk genel kurulunun yapılacağı duyurulan Çiğli Kent Konseyi Genel Kurulu, salgındaki hızlı artış nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.

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