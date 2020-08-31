Bergama, hız kesmiyor

Bergama BLD’de transfer harekatı devam ediyor. Yönetim ve teknik heyeti geçen hafta belirleyip hızla transfere başlayan kırmızı lacivertliler, Manisaspor’un 22 yaşındaki oyuncusu Barış Güner ve Cizrespor’dan aynı yaştaki ve Oğuzhan Nemli’yle sözleşme imzaladı. Hasan Canoğlu başkanlığında yeni yönetim kuran, teknik direktörlük görevine Behram Üstün’ü, sportif direktörlüğe Tezcan Savar’ı getirip 24Erzincanspor’dan Ali Öztürk ve Halil Yılmaz, Gölcükspor’dan Volkan Özcan, Payasspor’dan Emre Pehlivan ile Eyüpspor’dan Ali Aydın’ı renklerine bağlamıştı.