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    19.11.2020 - 00:00 | | MİLLİYET

    Bergama’da yüzler gülüyor

    Misli.com 3. Lig 4. Grup’ta son 3 maçından 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılan Bergama Belediyespor, Siirt İl Özel İdaresi Spor’a konuk olduğu karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

    Bergama’da yüzler gülüyor

    Bergamaspor maçın 20. dakikasında penaltıdan Emre Pehlivan’ın golüyle 1-0 öne geçti. Siirt İl Özel İdaresi Spor 40. dakikada Abdulkadir Özdemir’in golüyle beraberliği yakaladı. İkinci yarının başında 55. dakikada Emre Pehlivan ve 57. dakikada Fatih Özçelik ile üst üste iki gol bulan İzmir temsilcisi, maçı 3-1 kazanarak puanını 12’ye yükseltti. 

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