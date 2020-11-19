Bergama’da yüzler gülüyor

Bergamaspor maçın 20. dakikasında penaltıdan Emre Pehlivan’ın golüyle 1-0 öne geçti. Siirt İl Özel İdaresi Spor 40. dakikada Abdulkadir Özdemir’in golüyle beraberliği yakaladı. İkinci yarının başında 55. dakikada Emre Pehlivan ve 57. dakikada Fatih Özçelik ile üst üste iki gol bulan İzmir temsilcisi, maçı 3-1 kazanarak puanını 12’ye yükseltti.