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    01.10.2020 - 00:01 |

    Bergamalı miniklere eğitim seti

    Bergama Belediyesi, anasınıfına başlayan çocuklara sıfır atık farkındalık boyama seti, ilkokul 1’nci sınıflara da okuma yazma seti dağıtıyor.

    Bergamalı miniklere eğitim seti

     Ali Rıza Eroğlu İlkokulu’nda, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak öğrencilerle bir araya gelen Başkan Hakan Koştu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz ve belediye meclis üyeleri Taner Tekin ile Halil Pehlivan, miniklere setleri dağıttı. 16’sı merkez, 18’i kırsal mahallelerde bulunan 34 okula devam eden bin çocuğa setlerden gönderildiğini söyleyen Koştu, “Pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde geleceğimiz çocuklarımızın her zaman yanındayız” dedi.

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