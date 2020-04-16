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    HaberlerEge Haberleri Bergamalı üreticilere müjde
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    16.04.2020 - 00:00 |

    Bergamalı üreticilere müjde

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan, İzmir Bergama’da 22 bin 950 dekar araziye can suyu verecek Musacalı Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı.

    Yüzde 63 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajın tamamlanması ile bölge üreticisine yılda 19.7 milyon lira ek gelir sağlanacak. Aaraziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak baraj, bölgede verimi artırırken, sulama maliyetlerini de düşürecek. Ayrıca modern sulama ile birlikte ürün çeşitliliği de artacak.

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