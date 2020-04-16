Bergamalı üreticilere müjde

Yüzde 63 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajın tamamlanması ile bölge üreticisine yılda 19.7 milyon lira ek gelir sağlanacak. Aaraziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak baraj, bölgede verimi artırırken, sulama maliyetlerini de düşürecek. Ayrıca modern sulama ile birlikte ürün çeşitliliği de artacak.