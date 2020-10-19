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    19.10.2020 - 00:04 |

    Bergama’ya pedalladılar

    Bergama’ya pedalladılar

    UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’nun 6’ncısı; Bergama Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve organizatör Fatih Ertürkmen işbirliği ile İzmir- Bergama arasında yapıldı. İzmir’den yola çıkanlar, ilk defa Akropol Antik Kenti’ni güzergâhlarına kattı. Bisiklet turunun Bergama’nın tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekmek üzere bir farkındalık oluşturduğunu belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, gelecek yıl yine eskisi gibi büyük katılımlarla yapılması temennisinde bulundu.

    Soyer’in selamını getirdiler

    Tura katılanları karşılayan Koştu’ya Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in selamını, Büyükşehir Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge iletti. Katılımcılardan oyuncu Yosi Mizrahi ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman da, Bergama’da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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