Bergama’ya yatırım

Büyükşehir son bir yılda Bergama’da 370 bin metrekarelik yol düzenleme çalışması yaptı. İZSU Genel Müdürlüğü Bergama’da 4 dereyi temizledi, 8 sondaj kuyusu açtı. Ayrıca 44 bin 600 metrelik yeni su şebekesi hattı döşendi. Yine Bergama’da 8 bin 531 metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı. İlçede toplamda 943 üreticiye 2 bin 930 Batı Ege ırkı ana arı dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin Ağaçlandırma Projesi kapsamında Bergama’ya toplam 427 bin 50 adet meyve fidanı verildi. Çam fıstığı kaybını önlemek için çalışmalara başlandı.