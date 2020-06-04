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    HaberlerEge Haberleri Bergama’ya yatırım
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    04.06.2020 - 00:02 |

    Bergama’ya yatırım

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, metropol dışındaki ilçelere desteğini sürdürüyor.

    Bergama’ya yatırım

    Büyükşehir son bir yılda Bergama’da 370 bin metrekarelik yol düzenleme çalışması yaptı. İZSU Genel Müdürlüğü Bergama’da 4 dereyi temizledi, 8 sondaj kuyusu açtı. Ayrıca 44 bin 600 metrelik yeni su şebekesi hattı döşendi. Yine Bergama’da 8 bin 531 metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı. İlçede toplamda 943 üreticiye 2 bin 930 Batı Ege ırkı ana arı dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin Ağaçlandırma Projesi kapsamında Bergama’ya toplam 427 bin 50 adet meyve fidanı verildi. Çam fıstığı kaybını önlemek için çalışmalara başlandı.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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