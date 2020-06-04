04.06.2020 - 00:02 |
Bergama’ya yatırım
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metropol dışındaki ilçelere desteğini sürdürüyor.
Büyükşehir son bir yılda Bergama’da 370 bin metrekarelik yol düzenleme çalışması yaptı. İZSU Genel Müdürlüğü Bergama’da 4 dereyi temizledi, 8 sondaj kuyusu açtı. Ayrıca 44 bin 600 metrelik yeni su şebekesi hattı döşendi. Yine Bergama’da 8 bin 531 metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı. İlçede toplamda 943 üreticiye 2 bin 930 Batı Ege ırkı ana arı dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin Ağaçlandırma Projesi kapsamında Bergama’ya toplam 427 bin 50 adet meyve fidanı verildi. Çam fıstığı kaybını önlemek için çalışmalara başlandı.
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