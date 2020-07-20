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    HaberlerEge Haberleri Berkay, Şeytan’a veda etti
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    20.07.2020 - 00:00 |

    Berkay, Şeytan’a veda etti

    TFF 1. Lig’de son hafta maçında Ekol Göz Menemenspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalıp sezonu 37 puanla 14. sırada bitiren Altınordu’da, tecrübeli orta saha oyuncusu Berkay Samancı takımdan ayrıldı. Sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Berkay, “İyi vatandaş, iyi birey, iyi futbolcu. Altınordu’nun bir mottosu. Evim olarak gördüğüm Altınordu’dan ayrılmış bulunmaktayım. Gelecekte çok sevdiğim bu kulüpte inşallah farklı görevlerde yer alırım. Bana her zaman inanan Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’a, yöneticilerimize, hocalarımıza, kulüp için inanılmaz gayret gösterip çalışan ve perde arkasındaki emekçilere çok teşekkür ederim. Bir söz de vefakâr Altınordu taraftarına. Sizlere çok söz verdik ama yapamadık. Altınordu’ya inanın, güvenin, tekrardan görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

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