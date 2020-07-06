Beş bin kit dağıtılacak

Bornova Belediyesi, ilçe esnafına olan desteğini arttırdı. Meslek gruplarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş 5 bin hijyen kiti hazırlanarak işletmelere dağıtılmaya başlandı. Başkan Dr. Mustafa İduğ, “Bu zorlu dönemde en büyük mağduriyeti esnafımız yaşadı. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi anladık. Biz de Bornovalının sağlığı her şeyden önce gelir düşüncesiyle sağlığımızı korumak için esnafımıza destek oluyoruz” dedi.