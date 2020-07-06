06.07.2020 - 00:04 |
Beş bin kit dağıtılacak
Bornova Belediyesi, ilçe esnafına olan desteğini arttırdı. Meslek gruplarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş 5 bin hijyen kiti hazırlanarak işletmelere dağıtılmaya başlandı. Başkan Dr. Mustafa İduğ, “Bu zorlu dönemde en büyük mağduriyeti esnafımız yaşadı. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi anladık. Biz de Bornovalının sağlığı her şeyden önce gelir düşüncesiyle sağlığımızı korumak için esnafımıza destek oluyoruz” dedi.
Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.