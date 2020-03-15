BİST95.6052,10EURO7,05-0,37USD6,330,22ALTIN311,14-2,88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Betonlaşma, su kuşu sayısını da azalttı
    ABONE OL
    15.03.2020 - 00:02 |

    Betonlaşma, su kuşu sayısını da azalttı

    Balıkesir Edremit Körfezi’nde Ayvalık Kuş ve Doğa Gözlem Topluluğu’nca yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımı’nda (KOSKS), önceki yıla göre martı dışındaki diğer su kuşları türünde yüzde 20’lik azalma saptandı.

    Betonlaşma, su kuşu sayısını da azalttı

    Araştırmacılar, “İnşaat, turizm ve avcı baskısı artıyor, su kuşları tür ve popülasyon olarak azalıyor” dedi. Sayım, ocak-şubatta, göç hareketlerinin en az olduğu ve kuşlar sulak alanda kümelendiği zaman yapılıyor. l DHA

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor'da eleme adayı kim oldu? (15 Mart) Survivor 2020'de bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

    Survivor'da eleme adayı kim oldu? (15 Mart) Survivor 2020'de bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

    İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

    İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

    TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

    TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

    Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

    Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

    Sıradaki Haber