Betonlaşma, su kuşu sayısını da azalttı

Araştırmacılar, “İnşaat, turizm ve avcı baskısı artıyor, su kuşları tür ve popülasyon olarak azalıyor” dedi. Sayım, ocak-şubatta, göç hareketlerinin en az olduğu ve kuşlar sulak alanda kümelendiği zaman yapılıyor. l DHA
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.