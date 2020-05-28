Beyaz Cennet’te sessiz bayram

Çok sayıda otel, restoran ve işyerinin kepenklerinin kapatıldığı Pamukkale’de, cadde ve sokaklar da boş kaldı. Restoran işletmeciliği yapan Ali Aslan, “Haziran ayından itibaren ziyarete açılmasını ve güzel günlerin gelmesini bekliyoruz. İnşallah Kurban Bayramı’nda Pamukkale’yi dolu görürüz” diye konuştu.