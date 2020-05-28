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    HaberlerEge Haberleri Beyaz Cennet’te sessiz bayram
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    28.05.2020 - 00:03 |

    Beyaz Cennet’te sessiz bayram

    UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve geçen yıl 2 milyon 580 bin 245 kişinin ziyaret etmesiyle turist sayısında rekor kırılan Pamukkale’de, bu yıl Ramazan Bayramı’nda ıssız görüntü oluştu.

    Beyaz Cennet’te sessiz bayram

    Çok sayıda otel, restoran ve işyerinin kepenklerinin kapatıldığı Pamukkale’de, cadde ve sokaklar da boş kaldı. Restoran işletmeciliği yapan Ali Aslan, “Haziran ayından itibaren ziyarete açılmasını ve güzel günlerin gelmesini bekliyoruz. İnşallah Kurban Bayramı’nda Pamukkale’yi dolu görürüz” diye konuştu.

    Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
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