Beyaz mermer 60 ülkeyi süslüyor

MUĞLA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MUTSO) girişimiyle coğrafi işaretle tescillenen beyaz mermer, 60 ülkeye ihraç ediliyor. Mermer sektöründe yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı sunulurken, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 230 milyon dolar katkı sağlanıyor. Mermeri satın alan Çinliler ve İtalyanların kendi markalarıyla pazarladıklarını belirten MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, “Ürünümüze coğrafi işaret alıp değer kazandırmayı amaçladık” dedi. MUTSO’nun girişimiyle ‘Muğla beyaz mermeri’ adıyla mart ayında coğrafi işaret verildiğini belirten Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ise, “Markalaşmanın ticaretimize daha da fayda sağlayacağına inanıyorum. Amerika Birleşik Devletleri’nde mermerimiz tercih ediliyor. Suudi Arabistan ülkesindeki 2’nci etabı süren Merkez Bankası inşaatında da Muğla beyaz mermeri kullanıyor” diye konuştu.l CAVİT AKGÜN DHA