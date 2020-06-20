Beydağ incirinde ilekleme zamanı

İncir ağaçlarından toplanan ilekler (erkek incir), filelerle yeni gelişen incir ağacı dallarına asılıyor. İleklerin içinden çıkan arıcık, yine ileğin içindeki polenleri alıp oluşmakta olan incirin üst kısmından içeri giriyor ve tozlama yapıyor. İlekleme çalışması, yaklaşık 2 hafta sürüyor.