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    HaberlerEge Haberleri Beydağ incirinde ilekleme zamanı
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    20.06.2020 - 00:03 |

    Beydağ incirinde ilekleme zamanı

    Beydağ’ın en önemli geçim kaynaklarından incirde, kalite ve verimin artması için ilekleme işlemi başladı. ‘İlek Pazarı’nı ziyaret eden Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, “İncirden önce incirin işlemleri var. İlek incirde olmazsa olmazdır. Zamanı geldiğinde ağaçlara tek tek asmak gerekiyor” dedi.

    Beydağ incirinde ilekleme zamanı

    İncir ağaçlarından toplanan ilekler (erkek incir), filelerle yeni gelişen incir ağacı dallarına asılıyor. İleklerin içinden çıkan arıcık, yine ileğin içindeki polenleri alıp oluşmakta olan incirin üst kısmından içeri giriyor ve tozlama yapıyor. İlekleme çalışması, yaklaşık 2 hafta sürüyor.

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