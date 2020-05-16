16.05.2020 - 00:03 |
Beydağ’da çocuklara maske ve hikâye kitabı
Beydağ’da uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklara Başkan Ferüdun Yılmazlar ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç tarafından steril maske ve kitap sürprizi yapıldı.
“Çocukların cıvıltılı seslerini özlemişiz” diyen Yılmazlar, “Hep birlikte daha güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu.