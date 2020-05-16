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    HaberlerEge Haberleri Beydağ’da çocuklara maske ve hikâye kitabı
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    16.05.2020 - 00:03 |

    Beydağ’da çocuklara maske ve hikâye kitabı

    Beydağ’da uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklara Başkan Ferüdun Yılmazlar ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç tarafından steril maske ve kitap sürprizi yapıldı.

    Beydağ’da çocuklara maske ve hikâye kitabı

    “Çocukların cıvıltılı seslerini özlemişiz” diyen Yılmazlar, “Hep birlikte daha güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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