‘Bilginizi vermeyin!’

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, siber suçluların, koronavirüs içerikli mesajlarla, bireylerin merak ve korku duygularını istismar ettiklerine dikkat çekti. Merak uyandıran başlıklara sahip kaynağı ve adresleri bilinmeyen kısaltılmış linklere kuşkuyla yaklaşılması gerektiğini belirten Koltuksuz, “Kişisel bilgi isteyen linklere tıklamayın. Adresin ‘https://’ ile başladığından ve adres çubuğunda kilit simgesi olduğundan emin olun. E-posta ile gelen kişisel bilgi isteyen taleplere bilgilerinizi vermeyin” uyarısında bulundu.