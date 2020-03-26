26.03.2020 - 00:01 |
‘Bilginizi vermeyin!’
Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, siber suçluların, koronavirüs içerikli mesajlarla, bireylerin merak ve korku duygularını istismar ettiklerine dikkat çekti. Merak uyandıran başlıklara sahip kaynağı ve adresleri bilinmeyen kısaltılmış linklere kuşkuyla yaklaşılması gerektiğini belirten Koltuksuz, “Kişisel bilgi isteyen linklere tıklamayın. Adresin ‘https://’ ile başladığından ve adres çubuğunda kilit simgesi olduğundan emin olun. E-posta ile gelen kişisel bilgi isteyen taleplere bilgilerinizi vermeyin” uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.