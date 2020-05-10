Bilgisayar hediye etti

Pazar Mahallesi’nde yaşayan Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Oğuzhan Gür, yeni uzaktan eğitim geçilince bilgisayarları olmadığı için lise öğrencisi kardeşiyle birlikte derslere katılamadıklarını Başkan Selçuk’a bildirdi. Selçuk da makamında ağırladığı üniversite öğrencisi Oğuzhan Gür’e bilgisayar vererek, derslerinde başarılar diledi, “Her daim desteğe hazırız” diye konuştu.