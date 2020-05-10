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    HaberlerEge Haberleri Bilgisayar hediye etti
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    10.05.2020 - 00:02 |

    Bilgisayar hediye etti

    Manisa Demirci’de iki kardeşin uzaktan eğitime katılamadığını öğrenen Belediye Başkanı Selami Selçuk, kendilerine bilgisayar hediye etti.

    Bilgisayar hediye etti

    Pazar Mahallesi’nde yaşayan Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Oğuzhan Gür, yeni uzaktan eğitim geçilince bilgisayarları olmadığı için lise öğrencisi kardeşiyle birlikte derslere katılamadıklarını Başkan Selçuk’a bildirdi. Selçuk da makamında ağırladığı üniversite öğrencisi Oğuzhan Gür’e bilgisayar vererek, derslerinde başarılar diledi, “Her daim desteğe hazırız” diye konuştu.

    MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
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    Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.
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