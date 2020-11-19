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    19.11.2020 - 00:08 |

    Bilinçli nesiller yetişecek

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara trafik kurallarını ve kültürünü küçük yaşta kazandırarak daha bilinçli bir toplum oluşturabilmek amacıyla hayata geçirdiği, 10 bin 36 metrekare alan üzerinde yapılan trafik eğitim alanında sona yaklaştı.

    Bilinçli nesiller yetişecek

    Deneyimli trafik eğitmenleriyle birlikte okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimlerinin verileceği, minyatür bir şehrin canlandırılacağı eğitim parkı sayesinde, yeni nesil trafik canavarı olmayacak.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Çocukların akülü araçlar kullanarak eğlenirken öğreneceği, içerisinde afet acil durum binası, itfaiye binası, hastane, okul, market, kafeterya, ücretli otoban girişi, trafik işaretleri, tren ve otobüs maketlerinin yer alacağı bu minyatür şehirde gelecekteki trafik sorunlarının şimdiden azaltılmasını hedefliyoruz. Ayrıca eğitim amaçlı amfi, bisiklet ve yaya yolu ile çocuk oyun alanları da bulunuyor” dedi.

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