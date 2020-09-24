Bin kitap bağışladı

Başkan Avni Örki, kitapları kendi elleriyle raflara dizdi. Örki, “Koronavirüs nedeniyle eğitim öğretim dönemi buruk başladı. Hastalığı yenerek normal yaşamımıza dönmeyi umuyoruz. Zümrütevler Ortaokulu’nda kütüphane oluşturulmak istendiği bize iletildi. Destek istendi. Biz de seve seve bunu kabul ettik. Eğitime, öğrenciye ve insana dokunan her türlü projeyle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Örki, sınıfları gezdi; müzik odasında gitar çaldı.