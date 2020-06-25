25.06.2020 - 00:02 |
Bin tonluk içme suyu deposu hazır
Denizli merkez ve ilçe genelinde yürüttüğü projelerle kentin altyapısını modern hale getirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Sarayköy ve Pamukkale’de 6 ayrı mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak bin tonluk su deposu projesini hayata geçirdi.
Kavakbaşı Mahallesi’nde inşa edilen depo için bölgeye 1.150 metre içme suyu iletim hattı döşendi. Başkan Osman Zolan, Denizlililerin daha sağlıklı ve nitelikli içme suyuna kavuşması için çalıştıklarını söyledi.