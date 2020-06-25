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    HaberlerEge Haberleri Bin tonluk içme suyu deposu hazır
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    25.06.2020 - 00:02 |

    Bin tonluk içme suyu deposu hazır

    Denizli merkez ve ilçe genelinde yürüttüğü projelerle kentin altyapısını modern hale getirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Sarayköy ve Pamukkale’de 6 ayrı mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak bin tonluk su deposu projesini hayata geçirdi.

    Bin tonluk içme suyu deposu hazır

    Kavakbaşı Mahallesi’nde inşa edilen depo için bölgeye 1.150 metre içme suyu iletim hattı döşendi. Başkan Osman Zolan, Denizlililerin daha sağlıklı ve nitelikli içme suyuna kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
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