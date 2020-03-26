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    26.03.2020 - 00:08 |

    Binlerce çalışan görevde

    Binlerce çalışan görevde

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerindeki personelle araç-gereç ve malzemenin aynı anda bir merkezden yönetilebilmesine olanak veren ayrıca tüm kurumlarla koordineli çalışan Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) COVID-19 ile 7/24 mücadele ediyor. BAKOM’da incelemelerde bulunan Başkan Yücel Yılmaz, dezenfekte stoklarının yeteri kadar olduğunu 102 ekip ile 1 milyon 500 bin metreklare alanda 900 ton dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi.

    İnsanların yoğun bir şekilde yaşadığı tüm alanların yıkandığını ve ilaçlandığını ifade eden Yılmaz “BAKOM’daki ekiplerimiz 444 40 10 numaralı telefonlarımıza gelen çağrılar üzerine vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyordu. Şimdi bu işlemler Valilik koordinasyonluğunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu ekibe bizler de destek veriyoruz. BAKOM, toplam 14 bin kişilik bir gücüyle mücadeleden hızla sonuç alınmasını sağlayacak” diye konuştu.

    Destek önergesi

    Öte yandan mart ayı olağan toplantısı ikinci otorumda, sıkı hiyyen önlemleriyle yapıldı. Ak Parti Grup Başkanı İsmail Cankul, İyi Parti Grup Başkan Vekili Metin Öztürk, Demokrat Parti Grup Başkanı Mesut Ergin ve MHP Grup Başkanı Mustafa Levent koronavirüs tedbirleri ile ilgili meclise ortak önerge verdi. Önergede; kiraların ötelenmesi, ödenek aktarılması, sosyo-ekonomik olarak etkilenen kesimlere yardımın yapılması, borcunu ödeyemeyen abonelerin sularının kesilmemesi gibi ifadeler yer aldı.

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