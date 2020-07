Bir Abidin Necimoğlu geçti bu dünyadan

Sevgili sporseverler; spor dendiğinde, başarı gündeme geldiğinde çoğunlukla sporcuyu ve antrenörü konuşur, tribünlerin etkisinden bahsederiz. Belki biraz da kulüp başkanları... Atladığımız bir gerçek var ki o da kulüplerin yönetim kurulu üyeleridir. En nihayetinde başkanların kulübün her işine gerek maddi gerekse de manevi olarak yetişemeyeceği, her an her yerde olamayacağı gerçeğinden yola çıkarsak, bu yöneticilerin önemini daha iyi anlamış oluruz.



Kulüp yöneticilerinin zaman zaman altyapı antrenmanlarını takip etmesi, deplasmana giden sporculara eşlik etmesi, hatta yemek saatinde sporcularla birlikte yemekhanede bir arada yemek yemesi dahi önemlidir. Sahiplenildiğini, yalnız olmadığını hisseden sporcuların motivasyonu, branş farkı olmaksızın üst seviyede olur.



Türkiye’de bu şekilde yönetici sayısıysa ne yazık ki fazla değil. Bu durumun sebeplerine baktığımızda ilk sırada başkan egosunu sayabiliriz. Sporcularla ve camia ile ilişkilerde birçok başkanımız en az kendisi kadar özverili olan yöneticileri, kendilerine potansiyel rakip olarak gördükleri için pek sevmezler. İkinci sebepse yönetici olma nedenidir. Çeşitli kulüplerden görüyoruz ki yönetici unvanı taşıyan isimlerin bazıları, tamamen başkanın çevresinden seçilerek listeye yazılmış olabiliyor. Anlayacağınız liyakat yerine sadakat esaslı bir seçim ortaya çıkıyor ki bu da kulüplerin başarılı olmasını zorlaştırıyor. Bir diğer sebepse iş dünyasında yer edinebilmek, çeşitli cemiyetlere katılabilmek için bu unvandan yararlanmak isteyen isimlerin yönetici yapılması...



Bu tür örnekler uzar gider... Hal böyle olunca başarıya olan açlığımız da haliyle çok daha uzun sürer. Peki bu karamsar tablonun içinde hiç mi iyiler yok? Olmaz mı? Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta İzmir acı bir kayıp yaşadı. Necimoğlu ailesinin önderi Abidin Necimoğlu, tam da hastaneye ziyarete gittiğim gün hayatını kaybetti. Peki kimdir Abidin Necimoğlu? Başarılı bir iş insanıdır. Dev bir aileye ve sosyal çevreye kanaat önderliği yapan bir isimdir. Tüm bunların yanında Abidin Necimoğlu spora da büyük kıymet vermiş bir isimdir. Verdiği bu kıymeti oğullarına aşılamış ve büyük oğlu, ağabeyim gibi sevdiğim Eyyüp Necimoğlu, uzun süre Altay’da yöneticilik yapmış ve kulübe önemli katkılar sağlamıştır. Yine kardeşim bildiğim Bülent Necimoğlu ise tenise verdiği katkılara gün geçtikçe yenilerini eklemektedir. Bu desteği ve özverisiyle bugün Türkiye Tenis Federasyonu Başkan Vekili unvanına layık görülmüştür.



Görüyorsunuz ya topyekun spora destek veren bir aile var ortada. Hem de kulüp başkanı olma hırsına kapılmadan emek vererek, para harcayarak, özveride bulunarak... İşte böyle evlatlar yetiştirmiş olan, sporcuya babalık etmiş bir Abidin Necimoğlu geçti bu dünyadan. Mekanı cennet olsun.