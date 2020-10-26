Bir başarı öyküsü

Parıltı, üç yaşında değişen hayatını, çocuk felciyle yaşamayı anlattı, “Bir süre eve kapandım. Ardından kendimi geliştirdim ve katip kadrosuna alındım. Evlendim ve yine benim gibi çocuk felci olan eşimle birlikte iki çocuk büyüttüm” dedi. Kulüp Başkanı Sezai Nüzhet Noyan da, “Konuğumuz adına Rotary’nin Çocuk Felci Fonu’na bağışta bulunduk” diye konuştu.