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    26.10.2020 - 00:02 |

    Bir başarı öyküsü

    Alsancak Rotary Kulübü, ‘24 Ekim Dünya Polio Günü’ne dikkat çekmek amacıyla küçük yaşta çocuk felci hastalığı geçiren Kamuran Parıltı’yı ağırladı.

    Bir başarı öyküsü

    Parıltı, üç yaşında değişen hayatını, çocuk felciyle yaşamayı anlattı, “Bir süre eve kapandım. Ardından kendimi geliştirdim ve katip kadrosuna alındım. Evlendim ve yine benim gibi çocuk felci olan eşimle birlikte iki çocuk büyüttüm” dedi. Kulüp Başkanı Sezai Nüzhet Noyan da, “Konuğumuz adına Rotary’nin Çocuk Felci Fonu’na bağışta bulunduk” diye konuştu.

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