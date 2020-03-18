18.03.2020 - 00:03 |
Bir damla kanla tespit
Amerika’da yaşayan Serhat Pala ile eşi Zeynep Ilgaz, San Diego’da koronavirüsünü bir damla kanla 3-10 dakikada tespit eden kitler yaptı.
Pala çifti, Çin’li ortaklarıyla günde 500 bin adet üretip piyasaya sundukları kitleri Çin, İtalya, Pakistan, Vietnam, Fransa, Yunanistan, İngiltere, Tayvan, Avusturya, Romanya, Malezya, Libya’ya sattıklarını açıkladı. Pala çifti, “CE İşaretli test kiti, yanal akış teknolojisini kullanarak virüsü küçük bir damla kan örneği ile tespit etmektedir. 3-10 dakika arasında süren test, Çin, Avrupa ve başka kıtalarda milyonlarca adet satılmaya başlandı. Türkiye’ye de bu kitlerimizden göndermek isteriz. Sağlık Bakanlığı’yla işbirliğine hazırız. Bize www.confirmbiosciences.com sitemizden ulaşılabilirler” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.