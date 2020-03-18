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    HaberlerEge Haberleri Bir damla kanla tespit
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    18.03.2020 - 00:03 |

    Bir damla kanla tespit

    Amerika’da yaşayan Serhat Pala ile eşi Zeynep Ilgaz, San Diego’da koronavirüsünü bir damla kanla 3-10 dakikada tespit eden kitler yaptı.

    Bir damla kanla tespit

    Pala çifti, Çin’li ortaklarıyla günde 500 bin adet üretip piyasaya sundukları kitleri Çin, İtalya, Pakistan, Vietnam, Fransa, Yunanistan, İngiltere, Tayvan, Avusturya, Romanya, Malezya, Libya’ya sattıklarını açıkladı. Pala çifti, “CE İşaretli test kiti, yanal akış teknolojisini kullanarak virüsü küçük bir damla kan örneği ile tespit etmektedir. 3-10 dakika arasında süren test, Çin, Avrupa ve başka kıtalarda milyonlarca adet satılmaya başlandı. Türkiye’ye de bu kitlerimizden göndermek isteriz. Sağlık Bakanlığı’yla işbirliğine hazırız. Bize www.confirmbiosciences.com sitemizden ulaşılabilirler” dedi.

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