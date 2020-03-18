Bir damla kanla tespit

Pala çifti, Çin’li ortaklarıyla günde 500 bin adet üretip piyasaya sundukları kitleri Çin, İtalya, Pakistan, Vietnam, Fransa, Yunanistan, İngiltere, Tayvan, Avusturya, Romanya, Malezya, Libya’ya sattıklarını açıkladı. Pala çifti, “CE İşaretli test kiti, yanal akış teknolojisini kullanarak virüsü küçük bir damla kan örneği ile tespit etmektedir. 3-10 dakika arasında süren test, Çin, Avrupa ve başka kıtalarda milyonlarca adet satılmaya başlandı. Türkiye’ye de bu kitlerimizden göndermek isteriz. Sağlık Bakanlığı’yla işbirliğine hazırız. Bize www.confirmbiosciences.com sitemizden ulaşılabilirler” dedi.