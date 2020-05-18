CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Bayındır’da çiçek, Menemen’de tıbbi bitki, Kemalpaşa’da kiraz, Bergama’da pamuk ve Dikili’de bamya üreticilerini ziyaret etti. Ödemiş’te patates hasadına katıldı. Çiftçilerle bol bol sıhbet edip sorunlarını ilk ağızdan dinleyen Kılıç, “Çok dertliler, bir dokunduk bin ah işittik. Kimse emeğinin ve alın terinin karşılığını alamıyor. Üretim için gereken malzemeleri alacak güçleri yok. Dışardan tarım ürünleri ithal edilmesiyse üreticinin motivasyonunu tamamen yok ediyor” dedi.

Hükümete çağrı

Türkiye’nin kaynaklarıyla kendi kendine rahatlıkla yetebileceğini dile getiren Kılıç, “Sürdürülebilir tarımsal üretim için kırsal kalkınmayı, kırsal kalkınmayı ise göç ve istihdam sorunlarını yerinde çözerek sağlayabiliriz. Bunun ana etkeni devlettir, devletin ürettiği tarım ve istihdam politikasıdır. Yerli üreticiye sahip çıkmamız gerekiyor ki yaşadığımız salgın gibi en zor anımızda hep yanımızda olsunlar, üretsinler” diye konuştu. Hükümetin vermesi gereken desteklere de değinen Kılıç, “Elektrik ve su ile ilgili kolaylaştırma yapmaları gerekiyor. Bu yem ve gübrenin pahalılığına çözüm bulmak gerekiyor. Çiftçinin mazotu vergisiz alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.