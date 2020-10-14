Bir efsaneye daha veda

Türk futbolunun ‘İngiliz Nevzat’ı, eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak (78), 12 yıl yan yana oynadığı ve ağabeyim dediği ‘Koca Kaptan Gürsel Aksel’in ölüm yıldönümünde aramızdan ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig geçmişinde 331 maça çıkan Güzelırmak, kariyeri boyunca sadece Göztepe forması giydi, 18 kez de A Milli formayı başarıyla taşıdı. Güzelırmak, Göztepe’nin de bulunduğu birçok takımda teknik direktör olarak görev yaptı.



Göztepe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Efsane futbolcumuz Nevzat Güzelırmak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi. Milliyet Ege yazarları efsane futbolcunun ardından şunları söyledi:



Bülent Buda : Tam 60 yıl önce hepimiz genç fidanlardık. İzmir genç karmasında ilk buluşmamız. O güzel günlerde belleklere kazınan muhteşem üçlüydüler; Koca Kaptan Gürsel Aksel, Bombacı Halil Kiraz, İngiliz Nevzat Güzelırmak. Şimdi buluştular farklı bir evrende. Hepimiz yaslıyız!



Fatih Tanfer : “Geçmişten Günümüze Değerlerimiz konuşuyor” köşemizin ilk konuğuydu. Nevzat Ağabey’in insanlık ve incelik gibi büyük bir özelliği vardı. İrfan sahibi bilgeliğin de örneğiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.



Mehmet Demirtaş : Tanımaktan şeref duyduğumuz diğer futbolcu büyüklerimiz gibi asla unutulmayacaksın Nevzat Ağabey. Tüm efsanelere bizden selam götür. Gözün arkada kalmasın.

Son röportajını Milliyet’e verdi



Nevzat Güzelırmak, son röportajını, 10 Nisan 2020’de Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş ve spor yazarımız Fatih Tanfer’e verdi. 17 yıl sarı-kırmızılı formayı giyen Güzelırmak, “Gençliğim burada geçti. Göztepe’ye adım attığım andan itibaren her saniye, benim için bir hatıra niteliğinde oldu. Beni Göztepe var etti” demişti.