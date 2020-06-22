Bir gemi, iki tank, bir de uçak batacak, Seferihisar uçacak!

Geçenlerde İzmir ilçelerinin belediye başkanlarının bu dönem genç ağırlıklı olduğunu yazmıştım.

Bunlardan biri de 42 yaşındaki Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin.

Geçtiğimiz hafta salı günü Yetişkin’i, gazeteci dostum Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan ile birlikte ziyaret ettik.

Daha lise yıllarında siyasete atılan, 19 yaşında da ticarete ağırlık veren Yetişkin, “Bir gün doğduğum ilçeye belediye başkanı olacağım” demiş ve muradına ermiş.

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Partisinde önce yöneticilik, ardından da ilçe başkanlığı yapan Yetişkin, son seçimde Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir adayı olarak gösterilmesinin ardından, ilçesinin başkan adayı olarak tanıtılmış.

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Yaptıklarını ve yapacaklarını anlatırken heyecanlıydı genç başkan.

Bütün ülkenin dikkat çekeceği bir projeleri olduğunu, Sığacık’ta sualtı müzesi düşündüklerini kaydeden Seferihisar Belediye Başkanı, “Büyükşehir Belediyesi, Eminönü arabalı vapurunu emekliye ayırdı. Bunun üzerine biz işi biraz daha büyüttük. 1974 Kıbrıs çıkarmasında kullanılan iki tankı da ekleyeceğiz. Bir de F-16 savaş uçağı var. Bunların hepsini üst üste batırıp dalış turizmini canlandıracağız. Daha önce birçok kent, dalış turizmi için çalışmalar yaptı. Ama ilk kez üçlü batık işini biz hayata geçireceğiz. Hayalimizi ilçemizin kurtuluş günü olan 11 Eylül’de yapmak istiyoruz. Bu çalışmamız, turistin görüş açısını da değiştirecek. Çünkü, dalış için gelen turist tam pansiyon konaklamaz, para harcar” şeklinde konuştu.

GÜNÜBİRLİK 1000 KİŞİ AĞIRLANACAK

“Termalimiz var, uzun zamandır hiçbir şey yapılmadı” diyen İsmail Yetişkin, “Tunç Başkan işin ucundan tuttu. 86 derecede sıcak su yakaladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 1.5 milyon lira kredi aldık. Otel ve seracılıkta kullanılması için hat döşeme işini gerçekleştirdik. Ama öylece kaldı” dedi.

Sonraki aşamada iki bakanlıktan hibe istediklerini, Büyükşehir Belediyesi ile valiliğin ortak kuyuları olduğunu, bunların sıcaklığının daha fazla olduğunu belirten Yetişkin, “Plan noksanlığını giderdik. Valilikle birlikte Büyükşehir Belediyesi 207 yataklı tesis yapacak. Ayrıca günübirlik 1000 kişinin ağırlanabileceği, muhteşem bir eser inşa edilecek. Planları tamam. Yeni gelen valimiz de inşallah ihalesini yapar, bitiririz” diye konuştu.

900 KONUT YIKILACAKYENİSİ YAPILACAK

Kentsel dönüşüme önem verdiklerini, çalışmaların sürdüğünü, kısa bir süre sonra başlanacağını belirten Yetişkin, şöyle devam etti: “İki bölgemize 2017’den bu yana ruhsat vermiyoruz. 900 konut yıkılıp yenilenecek. Emsal 3.5 kat olacak. Vatandaş artık yüksek katlı binada oturmak istemiyor. Tek katlı, bahçeli, geniş ortamı seviyor.”

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Turizm sezonuna bu yıl erken girdiklerini, doluluk oranının yüzde 70’lerde olduğunu ifade eden Yetişkin, “Normal nüfusumuz 44 bin. Yaz sezonunda rakam 250 binlere ulaşıyor. Normal şartlarda beş kamyonla çöp toplarken, sayı bir anda 12’ye yükseliyor. Bu da bize artı bir külfet getiriyor. Yerel yönetimde yeni reform şart. CHP’lisi, AK Partilisi, İYİ Partilisi bütün belediyelerimiz bizim gibi sıkıntı yaşıyor” diye konuştu.

50 METREKARE ARAZİYE 50 METREKARE EV OLMAZ!





Konut konusunda geçmiş dönemde yapılan hataların hâlâ sıkıntısını yaşadıklarını, 50 metrekare araziye ev verildiğini, Çeşme gibi 500 metrekarelik alana, 100 metrekare konut yapılmasına izin verilmediğini, herhangi bir planlama olmadan hemen deniz kıyısına evler yapıldığını belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Şimdi bunları yıkamazsın. Maalesef geçmiş siyasetçilerin hatasını yaşıyoruz” dedi.

Seferihisar’da 17 kilometre denize girecek tek şeritli kıyıları olduğunu, ülkede böyle bir bölgenin bulunmadığını söyleyen Yetişkin, “Denizimiz tertemiz, pırıl pırıl. Sekiz mavi bayraklı plaja sahihibiz. Çok sayıda yatırımcı, bölgemize gelmek istiyor. Tarım ve turizmle bir bütünüz” dedi.

ÇOCUKLARA DOKUNDUĞUNDA GERİSİ KENDİLİĞİNDEN GELİR





Çocuklara ayrı bir önem verdiğini, Çocuk Belediyesi kurduklarını kaydeden Yetişkin, bir benzerini daha hayata geçireceklerini ifade etti, küçüklerle ilgili diğer çalışmalarını anlattı. İki masal evi hazırladıklarını, pandemiden dolayı açamadıklarını söyleyen genç başkan, “Tam normalleştiğimizde açacağız. Ürkmez’de bir gençlik merkezimiz bulunuyor. 960 öğrencimiz var, 550’si aktif. Çocuklarımız meclis günleri kendi dallarından bir şeylerle uğraşıyor. Kimi müzikle ilgili, kimi seramikle. İçlerinde sinema ve tiyatro ile uğraşanlar oldu. Bunları günümüz dizi ve filmlerde izliyoruz. Hatta, psikoloğumuz da var. Hayat koçluğu dersi veriyor çocuklarımıza. Mesela, Çocuk Belediye Başkanı haftada bir gün benimle birlikte mesai yapıyor. Bazılarını yurtdışına gönderiyoruz. Orada eğitim alıyorlar, çocuğa dokunduğunda gerisi kendiliğinden gelir. Yani, geleceğin cevherleri Seferihisar’dan çıkacak” diye konuştu.

TEK BİR DÜŞÜNCESİ VAR, SIĞACIK’I GENİŞLETMEK





En büyük hayalinin Sığacık’ı genişletmek olduğunu belirten Yetişkin, “Bu düşünceme Tunç Başkan da aynen katılıyor. İkimizin de düşüncesi aynı. Sığacık’ı sağ tarafa doğru genişletmek istiyoruz” dedi.

Pandemi sürecindeki çalışmalarını anlatan Yetişkin, şunları söyledi: “Sosyal yardımları telefonla yaptık. Kamu kuruluşlarını dezenfekte ediyoruz. Esnafı es geçmiyoruz. Hâlâ temizlik çalışmamız sürüyor. Pazaryerlerini sık sık kontrol ediyoruz. Esnaftan üç ay kira almadık. Peşin yatıranlar da önümüzdeki yıl, üç ay ödeme yapmayacak. Biz halk için çalışıyoruz. Salgın sürecini bir atlatalım, yarım kalan bütün işlerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Yetişkin’in normalde fazla konuşmadığını söylemişlerdi. Ama ardı ardına soru bombardımanına tuttum ve istediklerimi aldım.

Bize böyle genç, canla başla çalışan, halkı için gecesini gündüzüne katan, enerjisi tükenmeyen başkan lazım.

Yetişkin’in Sığacık hayalinin kısa sürede hayata geçmesini bekliyorum.

Daha çok yerli ve yabancı turist gelsin, esnafımız ve turizmcimiz kazansın...

ALIŞVERİŞTE HARCANAN PARA YİNE İLÇEMİZDE KALIYOR...





Pandemi sürecinde vatandaşın ihtiyaçlarına dikkat ettiklerini, Halk Market’i hayata geçirdiklerini, ikincisini de Ürkmez’de açtıklarını kaydeden Yetişkin, “Şimdi de Seyyar Marketimiz sokak sokak dolaşıyor. Vatandaşımızdan çok büyük takdir gördük. Ana ürünleri yerli üreticiden karşılıyoruz. Etimizi kendi üreticimizden alıyoruz. Ekmek için de fırınlarla anlaştık. Bir liraya satıyoruz. Süt ürünlerini mandıralarımızdan temin ediyoruz. Sağlıklı ve güvenilir gıdaları tüketicilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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Ayrıca ilçe genelinde bir Seferikart uygulaması bulunduğunu, bunu yardıma muhtaç vatandaşlara dağıttıklarını söyleyen Yetişkin, ailenin maddi durumuna göre para yüklendiğini, isteyenin hangi ürüne ihtiyacı varsa onu aldığını belirtti, “Halk Market’in parası yine ilçemizde kalıyor. Oysa, büyük marketler cirolarını merkeze gönderiyor” dedi.

EGE-KOOP’TAN YENİ PROJE...

Ziyarette Hüseyin Aslan, Kovid-19 sonrası yeni dünya düzenine uygun projelerin önem kazandığını, uygun olursa Seferihisar’da tabiat ve toprakla bütünleşen, örnek bir projeyi hayata geçirebileceklerini söyledi, şöyle devam etti: “Bu konuda bize görev düşerse, belediyemizle birlikte hazırız.”

Yetişkin de, “Güzel işleri hayata geçirebiliriz” yanıtını verdi.

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Ne diyelim, hayırlısı olsun...

Yılların usta ismi, 30 bin kişiyi ev sahibi yapan Aslan, şimdi de Seferihisar’da yeni bir projeyi hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE DENİZE KADAR GİDİLECEK





Engellilere önem verdiklerini, Kırmızı Bayrak için başvurduklarını söyleyen İsmail Yetişkin, “Engelli vatandaşlarımız vazgeçilmezimiz. Mesela, deniz sezonu açıldı. Engellilerimiz, tekerlekli sandalyeyle denize kadar gidebilecek. Serinliğin tadını çıkaracak” dedi.

Deniz yoluyla gidilebilen koyları bulunduğunu, ancak vatandaşların buraları temiz kullanmadığını belirten Yetişkin, “Akvaryum Koyu’ndan çıkan pislikleri görseniz şaşırırsınız. Ne ararsan var... Maalesef, gittiğimiz yeri çöp dağına çeviriyoruz. Lütfen temiz bırakalım” diye konuştu.

AKKUM PLAJI’NI ÇOK FARKLI BULACAKSINIZ





Başkan İsmail Yetişkin, mavi bayraklı Akkum Plajı’nın her yıl olduğu gibi, yine tatilcilerin ve ilçe halkının gözdesi olacağını belirtti, “Her gün binlerce kişiyi eşsiz kumsalı ve manzarasıyla misafir ettiğimiz plajımızda hummalı bir çalışma sürüyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden bakım ve onarım işini yerine getiriyor” dedi.

Plajın projesinin çizildiğini, çalışmalara salgın dolayısıyla geç başlandığını söyleyen Yetişkin, ekiplerin kumsal alanını genişlettiğini, vatandaşların rahat etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Plajda ayrıca TSE standartlarına uygun engelli WC, duş ve soyunma kabinlerinin yenilendiğini, 35 adet iğde ve dut ağacı dikildiğini belirten Yetişkin, şöyle devam etti:

“Seferihisar’a en iyi hizmeti verebilmek amacıyla çalışmalarımız sürüyor, plajı kullanacak vatandaşlarımız daha çok kum ve ağaç bulacak. Yazın doluluk oranı en yoğun plajımız burası. Halkımızın gönül rahatlığı ile tatil yapmalarını istiyoruz.”