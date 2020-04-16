Bir ilk daha

Cihaz, ilk olarak pazaryeri girişlerinde kullanılmaya başlandı. Tünel, içinden geçenlerin üzerindeki giysileri sterilize ederek hijyen sağlıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Burhaniye Belediyesi, Belediye işçileri tarafından tasarlanan dezenfektasyon tünelini kullanmaya başladı. Bir gün gibi kısa bir sürede yapılan cihaz, vatandaşların giysilerini temizliyor, bakteri ve virüsü yok ediyor. Tüneli, farklı kullanım alanlarına uygun olarak çeşitlendireceklerini belirten yetkililer, araçlar için olan bir model üzerinde de çalıştıklarını belirtti.