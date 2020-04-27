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    HaberlerEge Haberleri Bir tıkla Aliağa’nın lezzetleri kapıda
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    27.04.2020 - 00:00 |

    Bir tıkla Aliağa’nın lezzetleri kapıda

    Bir tıkla Aliağa’nın lezzetleri kapıda

    Alışveriş sitesi aliagasemtpazari.com ile semt pazarlarını vatandaşın evlerine ulaştıran Aliağa Belediyesi, şimdi de kentin yöresel lezzetlerini online raflara taşıdı. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen el yapımı tarhana, portakal reçeli, süt reçeli, erişte, sebzeli erişte, fırında mantı; Aliağa Bal Üreticileri Birliği’ne ait doğal bal ve bal ürünleri; Aliağa’da yetiştirilen zeytinler ve birçok yöresel ürün aliagasemtpazari.com’da yerini aldı.

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