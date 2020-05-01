01.05.2020 - 00:02 |
Birçok işçi çalışmıyor
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 1 Mayıs dolayısıyla mesaj yayınladı, “Tüm emekçilerin bayramını kutluyorum. Salgın nedeniyle şu anda ne yazık ki birçok işçi ve emekçi kardeşimiz çalışamıyor fakat bu tehlike ortadan kalktığında emekçilerimiz işlerinin başına dönecekler ve üretmeye, akıttıkları alın teri ile emeklerini yeniden kazanmaya devam edecekler” dedi.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu