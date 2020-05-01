Birçok işçi çalışmıyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 1 Mayıs dolayısıyla mesaj yayınladı, “Tüm emekçilerin bayramını kutluyorum. Salgın nedeniyle şu anda ne yazık ki birçok işçi ve emekçi kardeşimiz çalışamıyor fakat bu tehlike ortadan kalktığında emekçilerimiz işlerinin başına dönecekler ve üretmeye, akıttıkları alın teri ile emeklerini yeniden kazanmaya devam edecekler” dedi.