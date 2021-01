Biri besledi diğeri katletti!

Manisa ve İzmir’den gelen haberler hem sevindirdi hem de pes dedirtti. Manisa’da restoran işletmecisi Ahmet Çiftçi (60), 10 yıldır her gün 1517 metre yükseklikteki Spil Dağı Milli Parkı’na çıkıp yılkı atlarını besliyor. Konak’ta da zabıta ekipleri kaçak kesim yapılan yere baskın düzenledi.



Manisa Şehzadeler’de yaşayan hayvansever Çiftçi, işletmeciliğini yaptığı restorandaki artan yiyeceklerle Spil Dağı Milli Parkı’na çıkıp başta yılkı atları olmak üzere yaban hayvanlarını besliyor. Normalde ürkek olan en ufak bir seste bile kaçarak uzaklaşan yılkı atları, Çiftçi’nin elinden yiyiyor. Can dostların beslenmesi için yetkililerden yardım isteyen Çiftçi, “Bu hayvanların aç kalması doğamıza zarar veriyor. Sadece atları değil, elimden geldiğince dağdaki köpekleri de besliyorum. Bunlar da doğanın bir parçası ve birlikte yaşamak zorundayız. Yılkı atları çocuğum gibi oldu. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor” diyor.











Konak’ta da Zabıta Müdürlüğü, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi (HAYDİ) ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İşçiler Caddesi’ndeki bir binada kaçak kesim yapıldığına dair ihbar aldı. Vatandaşın sağlığı ve gıda güvenliği gözetilerek gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 80 hayvanın kaçak olarak kesildiği tespit edildi. Tek toynaklı hayvanların katledildiği belirlendi, hayvanlara ait deri ve kesilen uzuvlara, imha edilmek üzere el kondu. Kesim için bekletilen 5 at kurtarıldı; İzmir Doğal Yaşam Parkı’na gönderildi.



Hayvanların kesiminden sorumlu olduğu tespit edilen ve etleri köpek maması yapan fabrikalara para karşılığında verdiğini ifade eden şahsa idari işlem uygulandı, para cezası verildi.