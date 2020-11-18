Birim müdürlerine korona toplantısı

Toplantıda, virüs tedbirlerine dikkat edilmesi, vatandaşların işlemlerinin yasalar kapsamında süratle ve koordine içinde uygulanması yönünde istişarelerde bulunuldu. Önlemlerin hafife alınmaması ve kurallara dikkat edilmesi uyarısında bulunan Başkan Koştu, “Bergamalı hemşerilerimiz bizden hizmet bekliyor. Onların sağlığı ve hizmetlerin devamlılığı için her bir çalışanımız koronavirüs için kişisel tedbirlerini en üst seviyede almalı” dedi.