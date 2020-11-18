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    HaberlerEge Haberleri Birim müdürlerine korona toplantısı
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    18.11.2020 - 00:04 |

    Birim müdürlerine korona toplantısı

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, belediye birim müdürleriyle koronavirüs öncelikli bir toplantı yaptı.

    Birim müdürlerine korona toplantısı

    Toplantıda, virüs tedbirlerine dikkat edilmesi, vatandaşların işlemlerinin yasalar kapsamında süratle ve koordine içinde uygulanması yönünde istişarelerde bulunuldu. Önlemlerin hafife alınmaması ve kurallara dikkat edilmesi uyarısında bulunan Başkan Koştu, “Bergamalı hemşerilerimiz bizden hizmet bekliyor. Onların sağlığı ve hizmetlerin devamlılığı için her bir çalışanımız koronavirüs için kişisel tedbirlerini en üst seviyede almalı” dedi.

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