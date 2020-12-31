Birinci ağızdan uyarı

İZMİR’DE, marketinde sattığı sahte rakılar nedeniyle 11 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen Habib Bombay, 37 ay tutukluluğun ardından tahliye edildi. Yılbaşı için çok sayıda sahte içkinin piyasaya sürüldüğüne dikkat çeken Bombay, vatandaşları uyardı, “10-20 lira düşük fiyat çekiyorlar, millet de ucuz diye alıyor. Metil zamanla kör ediyor, organ kaybına neden oluyor, insanın vücudunu bitiriyor, içmeyin. Bu içkilere kanmayın, kim yaparsa yapsın almayın” dedi.