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    31.12.2020 - 00:10 |

    Birinci ağızdan uyarı

    Sahte içkiden 11 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 37 ay tutuklu kalan Habib Bombay, “Sakın almayın” dedi

    Birinci ağızdan uyarı

    İZMİR’DE, marketinde sattığı sahte rakılar nedeniyle 11 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen Habib Bombay, 37 ay tutukluluğun ardından tahliye edildi. Yılbaşı için çok sayıda sahte içkinin piyasaya sürüldüğüne dikkat çeken Bombay, vatandaşları uyardı, “10-20 lira düşük fiyat çekiyorlar, millet de ucuz diye alıyor. Metil zamanla kör ediyor, organ kaybına neden oluyor, insanın vücudunu bitiriyor, içmeyin. Bu içkilere kanmayın, kim yaparsa yapsın almayın” dedi.

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