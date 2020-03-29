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    29.03.2020 - 00:00 | | BERKE MANKIR MİLLİYET

    Birlik olmalıyız

    Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan eleştirileri yersiz bulduğunu belirten Papatya, “Ülke olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Federasyonumuzun verdiği kararlar, sporcu sağlığını koruyor. Eleştiri yapmak yerine bugünlerde kenetlenmeliyiz” dedi

    Birlik olmalıyız

    Koronavirüs pandemisi yaşanmasının ardından liglere verilen arada çalışmalarını evinde sürdüren Göztepe’de Başkan Vekili Talat Papatya, yaşananlar hakkında açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun koronavirüs nedeniyle ligleri erteleme kararı almasına yapılan eleştirileri doğru bulmadığını belirten Papatya, bu süreçte birlik olunması gerektiğini vurguladı. Papatya, “Federasyon’a yapılan eleştirileri asla kabul etmiyorum. Beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, bu tarz tutumlar son derece yanlış. Plan yapmak için elinizde doneler olması gerekiyor. Liglere ara verildiği zaman başlangıç tarihi olarak 2 Nisan işaret edilmişti, inanmamıştım. Şimdi 17 Nisan deniyor. Açıkçası ona da inanmıyorum” dedi.

    ‘Lütfen evde kalalım’

    Futbol konuşmanın zor olduğu dönemden geçtiğimizi belirten Papatya, evde kalmanın önemine dikkat çekti. Ülke olarak hem bireysel hem de toplumsal tedbirlerin alınmasında çok titiz davranılması  gerektiğini dile getiren Papatya, “Küresel çapta hızlı şekilde yayılan bir virüsle karşı karşıyayız. Bu dönemi en az zararla geride bırakmak adına öncelikle kendi bakımımıza daha sonra da toplumsal önlemlere çok dikkat etmeliyiz. İnsan sağlığının hiçbir şeyden önemli olmadığına bir kez daha şahit olduk. İnsanlarımız, bu tehlikeyi atlatana kadar evlerinde kendilerini izole etmeliler. Temasımızı en aza indirerek hijyenimize dikkat edersek, bu kötü tablodan erken kurtulabiliriz. Lütfen evlerimizde kalalım” şeklinde konuştu.

    Pozitif vaka yok!

    Göztepeli futbolculara, teknik heyete ve yöneticilere yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu. Sonuçların negatif çıktığı açıklandı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz süreci yakından takip etmekte ve futbolcularımız, antrenmanlarını verilen program doğrultusunda evden sürdürmektedir. Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza ise emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” denildi.

     

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