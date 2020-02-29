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    29.02.2020 - 00:02 |

    Birlikte başarıyoruz

    Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) Başkanı Berkay Eskinazi, yeni üyelerle büyüdüklerini belirtti, “Düşüncelerinizi bizimle paylaşın ki fikirler geliştirelim” dedi

    Birlikte başarıyoruz

    Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) yeni üyeleriyle büyümeyi sürdürüyor. Rozet takma töreninde konuşan LİYAKAT Başkanı Berkay Eskinazi, “Birlikte başarılı projelere imza atmaya devam ediyoruz ve 10. yılımızda 10 kat büyüme hedefindeyiz. Erkek üye sayımız da git gide çoğalıyor. Katılan her üye gücümüze güç katıyor, birlikte büyüyor, birlikte başarıyoruz” dedi.

    İki ayda iki proje

    Yılın ilk iki ayında “Askıda Kariyer” ve “Girişimci Kadın Atölyesi” isimli iki projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Eskinazi “Üçüncü projemiz de yolda. İzmir’in ve Türkiye’nin yeni fikir ve projelere, güçlü işlere ihtiyacı var. Düşünüp de henüz hayata geçirmediğiniz projeleri bizimle paylaşın ki büyütelim, geliştirelim. Olmaz demeyin, inanırsak her şeyi başarırız” dedi.
    Rozet alan yeni üyeler; Enise Sancak, Fethi Demir, Canan Tiyakigil, Didem Akbay Harmandağlı, Ramazan Demir, Serçin Uyar ve Nihan Yarkent İnce oldu. Etkinliğin sonunda üyeler pasta keserek Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi ve dernek üyesi Fatma Elvin Öztürk’ün doğum günlerini kutladı.

    Küdür sahilinde dev Türk Bayrağı

    Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla başlatılan deniz dibi temizlik etkinliği Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde devam etti. Temizlik etkinliğine bir dönem belediye dalış ekibinde yer alan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen de katıldı. Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekiler dalıştan önce devTürk Bayrağı açıp İdlib şehitlerini andı. Aras ve Gökmen birer açıklama yaparak şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.
    Bir saat süren çalışma sonrasında 21 kilo plastik, 19 kilo cam, 14 kilo metal ve 38 kilo tekstil ve ahşap atık toplandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.
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