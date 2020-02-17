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    17.02.2020 - 00:09 |

    Birlikte karar verecekler

    Birlikte karar verecekler

    İzmir Büyükşehir Başkanı Soyer ile ilçe başkanları bir araya geldi. Toplantıda, geri dönüşüm konusunda kent genelinde izlenecek yol haritası öne çıktı.

    İzmir’in belediye başkanları, koordinasyon toplantısı için Menderes’te toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in evsahipliğindeki toplantıya 22 ilçenin belediye başkanı, bürokratlar ve belediyeye bağlı şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı.

    Birlikte karar verecekler

    Toplantının ana gündem maddeleri gündemdeki yasal değişiklikler, atıkların ikili toplama sistemi ile ayrıştırılması olarak açıklandı. Son gündem konusu ise ilçe belediyeler arasında ve ilçe belediyelerle Büyükşehir arasındaki ilişki ve ortak projelerin değerlendirilmesi olarak belirlendi. 

    Toplantının açılışında gündem maddeleriyle ilgili bilgi veren Soyer, “5393 sayılı kanunla ilgili yapılacak değişiklikler üzerine fikir yoracağız, değişen yasayı konuşacağız. Bu tabloyu birlikte değerlendirmemiz gerekecek. Daha sonra önümüzdeki aylarda üzerine ısrarla gitmeyi düşündüğümüz çöp ayrıştırma ve geri dönüşüm konusunu ele alacağız. Tüm ilçelerimizde bu çalışmayı eş zamanlı olarak yürütelim istiyoruz. Önümüzde somut hedefler neler olabilir, bunları konuşacağız” dedi.

    5393 sayılı kanun nedir?

    5393 sayılı Belediye Kanunu, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenliyor.

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