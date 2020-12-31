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    31.12.2020 - 00:00 |

    Bisiklet sözü

    Bayraklı’da Başkan Sandal, yılbaşı öncesi konteyner kenti gezdi, aileler ve çocukların yeni yılını kutladı

    Bisiklet sözü

    Yeni yıl öncesi konteyner kentteki aileleri unutmayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Sosyal Destek Platformu (İzmir Social Helper) gönüllüleri ve sosyal medya bloggerlarıyla birlikte, deprem sonrası oluşturulan konteyner kentteki vatandaşları tek tek ziyaret etti. Başkan Sandal, çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, ailelere ise gıda, kıyafet ve hijyen ürünlerinden oluşan yılbaşı paketleri armağan etti. Başkan Sandal’a sosyal medya fenomenleri Ayça Aydın, Gönül Kaplan, Deniz Sarıhanlıoğlu, Çiler Odabaşoğlu, Melisa Akpolat, Meltem Kavdir Cankurt, Senek Ok, Melis Akyıldız Yıldırım ve Sosyal Destek Platformu üyeleri de eşlik etti. Başkan Sandal, çocukların yoğun talebi üzerine miniklere yılbaşından sonra bisiklet sözü verdi.

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