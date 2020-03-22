Bisikletiyle şifa dağıtıyor

Ödemiş’te doktor Ümit Yavuz, 50 kilo vermesinde önemli rol oynayan bisikleti beş yıldır evde sağlık hizmetinde kullanıyor, günde 20 kilometre yol katediyor.

Bisiklet yardımıyla 50 kilo zayıflayan Ödemiş Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Ümit Yavuz, evde sağlık hizmetlerinde de kullanıyor. 50 kilo zayıflayan Yavuz, bisikletini 2 yıl “evde sağlık hizmeti” kapsamında baktığı hastalarına giderken de kullandı. Her gün bisikletle 20 kilometre kateden Yavuz, ayda 300 hastaya evde sağlık hizmeti verdi ve 5 yılda da binlerce kişiye şifa dağıttı. İş dışındaki yaşamında da bisiklete yer veren Yavuz, ulusal ve uluslararası yarışmalara girdi, Çeşme ve Antalya’da düzenlenen organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti.

Günde 15 hasta

Dr. Ümit Yavuz, fazla kiloları nedeniyle acil serviste kalp masajı yapmakta zorlandığı için zayıflama kararı aldığını belirtti.

Evde sağlık hizmeti görevi sırasında da otopark sıkıntısı nedeniyle bisiklet kullandığını anlatan Yavuz, “Evdeki hastaları ziyarete başladığımda kiloluydum. Sonra bisiklet kullanmaya başladım ve bu süreçte zayıfladım. Bu durum Başhekim Ömer Bey’in de dikkatini çekti ve bana bir bisiklet tahsis etti. Yaklaşık 2.5 yıldır evde sağlık hizmetine bu bisikletle ulaşıyorum” dedi. Günde 12-15 hastayı ziyaret ettiğini belirten Yavuz, böylece günde ortalama 20 kilometre pedal çevirdiğini dile getirdi. Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Koçak da, “Hastalarımızdan olumlu geri bildirim alıyoruz. Trafik sıkışıklığına takılmıyoruz. Doktorumuz bu konuda rol model oldu” diye konuştu.