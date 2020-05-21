Bisikletle şehir turu

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları büyük bir coşku ile gerçekleşti. Başkan Şeniz Doğan, ilk olarak Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, Denizli Bisikletliler Derneği üyeleri ile buluştu, belediyeye kadar bisiklet turu yapıldı.

Sonrasında ise Başkan Doğan, Denizli Off-Road Kulübü, Vosvos Kulübü ve Motosikletçiler Derneği üyeleri ile birlikte şehir turu gerçekleştidi. Arkası açık araca binen Başkan Doğan, vatandaşların bayramını kutladı, “Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatları olarak bize düşen, 19 Mayıs coşkusunu yaşatmak, onun ilke ve devrimlerinden bir gün olsun ayrılmamaktır” dedi.

Selam olsun!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir’in Balçova ilçesinde muhteşem bir coşkuyla kutlandı. Özel olarak süslenen bir aracın üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran bir Efe, Sarı Zeybek türküsü eşliğinde vatandaşları selamladı. Ana caddelerdeki kutlamalara on binlerce vatandaş balkonlarından eşlik etti. Başkan Fatma Çalkaya da bir süre araca çıktı, “Balçova halkı bağımsızlığına olan inancını ve coşkusunu gösterdi” diye konuştu.