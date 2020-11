Bitirin artık bu hasreti!

Bülent Buda: Dakika 16. Güne iyi başlayan Gassama sakatlandı. Murat da yok. O anda topa sahip olan Emrah Başsan, önü açık, Göztepe kalesine yönelebilecekken topu taca gönderdi. Günün en anlamlı sportif eylemiydi. Erken bir gol, Ndiaye ilk 11’de olduğu ilk maçta golle başlangıç yaptı, ne güzel. Golden sonra bir süre geriye yaslanma iyi görünmedi. Orta alan oyuncusu Nwobodo, oyuna katıldığı dakikadan bitime kadar takımın en iyisi oldu. İkinci yarıdaki futbol kalitesi, maçı koparacak, öne geçebilecek nitelikteydi. Sağlı sollu merkezden etkili girişimler vardı. Eksik olan final dokunuşlarıydı. Burekovic’in penaltısı, talihsiz bir girişim oldu. İrfan Can, her maç üstüne koyarak büyüyor. Çok köşe olmasına karşın penaltıyı neredeyse çıkarıyordu. Halil hareketli, dinamik, istekli, üretkendi. Ve de Halil, güzel, yakışıklı bir kaptan oldu. Ona yakışıyor. 90+2’de İrfan Can olası bir golü önlüyor, 95’te Göztepe galibiyetten dönüyor. Bu bağlamda daha etkileyici bir Guilherme görmek istiyoruz. Erzurum’da gün, 2 puan eksik bitti de denebilir, deplasmandır 1 puan da iyi denilebilir. Bakış açınıza bağlı. Ben dış sahalardan puansız dönülmemesini olumlu yorumlayanlardanım.

Fatih Tanfer: Göztepe, rakibi Erzurumspor analizini doğru yapmış, bu nedenle topa sahip olma üzerine kurulu bir oyun anlayışıyla oynadı. Savunma merkezinde Atınç ve Marko, derin savunma yapması sonucu rakibine pozisyon vermediler. Kaleci İrfan da çok başarılıydı. Erzurumspor ön alanda baskı yapmak istedi. Ancak Guilherme ve Soner topu iyi kullanıp hem oyun kurdular hem de doğru paslarla oyunda büyük rol oynadılar. Hücumun en etkili oyuncusu Halil yaptığı savunma arkası koşularla günündeydi. Göztepe’de tüm oyuncular doğru bir biçimde oynadılar. En önemlisi hücumda daha üretkendiler. 47 ve 55. dakikalar arasında mutlak golleri kaçırmasalar maçı kazanacaklardı. Göztepe 78. dakikada Burak, Mossoro ve Yalçın’ı oyuna aldı ve rakip alana yerleşti, gol aradı. Guilherme 85. dakikada mutlak bir golü kaçırdı. 90+5’te Guilherme’nin direkten dönen topu Göztepe’nin 3 puanla Erzurum’dan dönmesine mani oldu. Göztepe’de bu maçta bir bütün halinde oyuncular koordineli bir şekilde pozisyon değiştiler. Asla yılmayan üst düzey bir oyun anlayışları vardı. Milli maç arasının ardından galibiyet serisine başlayacağına inanıyorum.

Mehmet Demirtaş: Göztepe, Erzurum deplasmanına Alpaslan, Ideye ve Murat Paluli’den yoksun gitti. Özellikle Alpaslan’ın uzun süredir eksikliği savunmada hissediliyordu. Neyse ki Atınç bu sezon kendini buldu ve o bölgeyi derleyip toparladı. Maç içinde onun da Gassama’nın sakatlığı da yine Göztepe’nin talihsizliğiydi. İlhan Hoca, sağda Halil solda Tripic ve ortada Guilherme üzerine bir takım inşa etti. Bu isimler ligimizin hücum bölgesinin iyi üçlülerinden. 90 dakikada kanat opsiyonlarını iyi kullandılar. En uçtaki isim Ndiaye de gol attı, siftahı yaptı ancak yeterli değil. Benim bu sezon en büyük hayal kırıklığım sanıyorum ki Soner. Kalmasına çok sevinmiştim. Oyunda daha etkin olmasını bekliyorum. Sezon öncesi katılan Kubilay ve sonradan alana katılan Burak Süleyman takıma ısındırılıyor. Kadro derinliği açısından önemli 2 isim. Nwobodo, Gassama ile yer değiştikten sonra defansını rahatlatan bir konuma geldi. Daha fazla süre alarak takımın asları arasına girebilecek potansiyele sahip. Açıkçası hücum girişimleri ve süratlerini hızlı artırmalarıyla beklentimin üstündeydiler. Yine şu noktada durmak gerek. Tripic, Halil ve Guilherme üçlüsünün topu kaleye yönlendirmedeki yeteneği bariz. Kale alanına kimi zaman o kadar yakın oynadılar ki şut atmak akıllarına gelmedi. Açıyı buldunuz mu, denemelisiniz.

Erzurum deplasmanında kazanılan 1 puan galibiyet açlığını dindirmedi, beraberlik devam etti. Daha iyisi de mümkündür.

Sepil’in Palut’a güveni tam

Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil’in gündeminde teknik heyet değişikliğinin olmadığı öğrenildi. Geçen sezon koronavirüs salgını arasından beri oynadığı 15 maçta 2 galibiyet alabilen, bu sezon 6 maçtır kazanamasa da bu periyotta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göz Göz’de önceki yıllarda birçok kez sene içinde teknik adam değişikliğine giden Sepil’in istikrardan yana olduğu belirtildi. Başkan Sepil’in 3 yıl daha sözleşmesi bulunan genç teknik adamdan memnun olduğu, öne geçilen maçlardaki puan kayıplarını şanssızlık olarak gördüğü bildirildi.

Horoz kayıplarda

Bülent Buda: Bu ülkede futbol izlemek, her geçen gün daha çok acı veriyor. Futbolcu değil, çıt kırıldım beyefendiler. Çok masum temaslarda bile kendini yere bırakıp yeşil çimleri ortopedik yatak gibi kullananlar, bu güzel oyundan soğutuyorlar izleyeni. Malatya’nın bir etkili atak girişimi, buna karşın 2 de golü var. Mizah gibi. Oyunun bütününde 70’e 30 topla oynama oranı ile Denizli önde. Gollük ataklar, şutlar, girişimler. Yani final dokunuşu ile eksik olan goller. Hele Mesanovic’in girişimlerinden boş dönmesi, canını sıkıyor insanın. Recep Niyaz günün talihsizi. İlk dakikalarda 2 farklı geriye düşmek hoş değil. Tabelayı dönüştürmek için futbolcular büyük çaba gösterdi. Talihsizdiler. Gole, gollere ulaşamadılar. Denizli’de futbolcu kalitesi bu ligi sırtlayıp taşıyabilecek düzeyde. Ama bir türlü tersine dönüştüremedikleri kötü bir süreçten geçiyorlar. Pes etmemek gerekiyor. Yarış sürüyor.

Fatih Tanfer: Denizli’nin Malatya deplasmanındaki mağlubiyeti sonrası kendi kendime takım halinde iyi mücadele etmedi demenin haksızlık olacağını düşündüm. 10 dakika içinde bireysel 2 hata ile 2 gol yedi. Ancak maçın mutlak hakimiydi. Birçok net gol kaçırdı. Malatyaspor 2-0’ı korumak adına alanına çekildi. Topa sahip olan Denizlispor’du. Ancak puan ve puanlar almak için gol bulmak şarttır. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama olmadı. Görüşümü tekrar ediyorum. Denizlispor’un hakikaten güçlü bir kadrosu var. Umarım en kısa zamanda hak ettiği sonuçları alır.

Mehmet Demirtaş: Geçtiğimiz haftayı bay geçen Denizlispor, bir önceki hafta Beşiktaş’ı konuk etmiş, oyununu tabelaya yansıtamadığı için mağlup olmuştu. 1 haftayı maç yapmadan geçiren Horoz, Malatya karşısında sahada çok ciddi sinyaller verdi. Karşılaşmaya üçlü savunma kurgusuyla başladılar. Oğuz-Leismann-Subotic bireysel hatalarıyla rakibin maçı çözmesine olanak sağladı. Sağda görev yapan Lopes ve Recep Niyaz da basit top kayıplarıyla Malatya’ya pozisyon verdiler. Hamza Hamzaoğlu, Cueva-Acquah-Adem Büyük ile tasarladığı orta alanda beklentisini çok rahat karşıladı. 7 ve 17 gibi maçın ilk evresinde yedikleri gollerle maç iyiden iyiye çıkmaza girdi. 0-0 giden dakikalarda Sagal’ın çevirdiği, Mesanovic’in değerlendiremediği pozisyonda golü bulsalar maçın seyri ne olurdu merak ediyorum doğrusu. İleri uçtaki Rodallega ve Mesanovic de verimsiz olunca elde var koca bir 0. Sırasıyla Gaziantep-Başakşehir-Fenerbahçe-Kasımpaşa-Alanyaspor maçları var. Yani bu zamana kadar ki maçlardan daha zor bir etap bekliyor onları. İşleri hiç ama hiç kolay değil.

Günün maçları

Amed Sportif-Manisa FK Saat: 13.00

Sakaryaspor-Bodrumspor Saat: 13.00

Etimesgut BLD-Turgutluspor Saat: 13.00

Muğlaspor-Kırıkkale Saat: 13.00

Nazilli BLD-Tokatspor Saat: 13.00

Kaf Kaf, Seyrek’e taşınıyor

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta yarın Arhavispor’la oynaması gereken iç saha maçı, rakibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Karşıyaka, antrenmanlarını 1.5 ay boyunca Seyrek Sahası’nda yapacak. Seyrek’teki sahayı da bakımdan geçiren Kaf Kaf, haftanın ilk çalışmasını Ulukent Sahası’nda yaptı. Ligde pazar günü Çarşambaspor deplasmanına çıkıp 19 Kasım Perşembe günü Somaspor’u ağırlayacak Karşıyaka’nın maçını yine Atatürk Stadı’nda oynaması bekleniyor. Daha önce bazı bölümlerinin çürük olduğu iddiaları gündeme gelip 30 Ekim’de İzmir’i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası durumu tartışmalı olan 50 yıllık emektar statta yapılan incelemelerde, kolon ve kirişlerde ciddi bir hasara rastlanmadığı, seyircisiz olarak maçların oynanması için onay çıkacağı öğrenildi. Öte yandan Karşıyaka’nın lisanslı ürünlerini üreten spor giyim firması, taraftarlar için Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümünde özel forma çıkardı. Siyah ve beyaz olarak tasarlanan formaların üzerinde Atatürk ve Karşıyaka’nın görselleri bulunuyor.

Manisalı kızlar, kupayı kaldırdı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen Cumhuriyet Turnuvası’nda şampiyon olan Manisa BŞB Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı’nın da katıldığı ödül töreninde, turnuvada derece elde eden tüm takımlar parkeye davet edildi. Törende ilk olarak Yıldız Kızlar Kategorisi’nde üçüncü olan Laleli Zaferspor ve ikinci olan Yunusemre Belediyespor, madalyalarını aldı. Daha sonra Yıldız Kızlar Kategorisi’nde şampiyon olan Manisa Büyükşehir Belediyespor anons edildi. Şampiyonluk kupasını Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı’nın elinden alan voleybolcular, büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonluk kupasını hep birlikte havaya kaldıran sporcular, Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesine bir kupa daha kazandırmanın gururunu yaşadılar.

Arkas, galibiyet istiyor

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde derbi mücadelesinde Altekma’yı 3-2 yenerek üst üste 6. galibiyetini alan Arkasspor, bugün 7. hafta erteleme maçında Sorgun Belediyespor’u konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 14.00’te başlayacak. Sorgun Belediyespor’u yenerek galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyleyen Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Üst üste elde ettiğimiz galibiyetlerle yükselen bir başarı grafiği çiziyoruz. Hedefimiz Sorgun Belediyespor’u da mağlup ederek yolumuza devam etmek” dedi.

KTK’da büyük heyecan

Kültürpark Tenis Kulübü’nün (KTK), Turgut Ayker Senyör Tenis Turnuvası büyük mücadelelere sahne oldu. İzmir’in sevilen iş insanlarından Turgut Ayker adına düzenlenen turnuva tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler, erkek ve kadın çiftler kategorilerinde oynanacak. Karşılaşmalar 15 Kasım’a kadar devam edecek. Turnuva sonrası düzenlenecek ödül töreninde yapılan çekilişle kazananlara televizyon, telefon, bisiklet ve saat hediye edilecek. Ayşim Karagülle, Hakan Akman, Server Uyaroğlu, Necdet Kestelli gibi tenisin önde gelen isimlerinin de katıldığı 140 kişilik turnuvada pandemi kuralları titizlikle uygulandı.

Bostanlılı miniklerden Ata’ya saygı

Bostanlıspor’un minik futbolcuları, saat 09.05’te antrenmanı durdurarak, Ulu Önderleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundular. Her 10 Kasım’da Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesisleri Suni Çim Futbol Sahası’na 08.30’da çalışmaya başlayan Bostanlıspor’un minik ve küçük futbol takımı oyuncuları, son yıllardaki geleneğini sürdürdü. Bostanlıspor futbol takımları teknik sorumlusu, A ve altyapılar başantrenörü Mustafa Oral, “Bostanlıspor’da 10 Kasım’da Atatürk’ü anmak bir gelenek haline geldi. Özel olarak bu antrenmanı yapıyoruz ve Atamızı anıyoruz” dedi.