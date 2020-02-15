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    15.02.2020 - 00:02 |

    ‘Biz bir aileyiz’

    Milas Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel-Sen) arasında 01.01.2020-31.12.2021 arasını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

    ‘Biz bir aileyiz’

    Toplu iş sözleşmesinin 110 memur ve 4 sözleşmeli personeli kapsadığını belirten Başkan Muhammet Tokat, “Biz bir aileyiz ve çalışanlarımızın mutluluğu için imkânlarımız çerçevesinde gerekli desteği her zaman veriyoruz. Sözleşmeye ilaveten yol ve eğitim yardımı talebi de olumlu sonuçlandı” dedi. Öte yandan Milas Belediyesi, uzun süredir esnaf ve vatandaşın gündeminde olan evsel katı atık ile kaldırım işgaliye ve pazaryeri işgaliye ücretlerini yeniden görüşecek.

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