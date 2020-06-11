‘Biz hazırız’

Koronavirüs nedeniyle liglere verilen ara sonrası yarın evinde Trabzonspor’u ağırlayacak olan Göztepe, yeni evi Gürsel Aksel Stadı’nı detaylı şekilde temizletti. Her noktası dezenfekte edilerek karşılaşmaya hazır hale getirildi. Soyunma, hakem ve doping kontrol odaları, futbolcular ve hakemlerin kullanacağı duşlar, lavabolar, koridorlar, otopark ile yedek kulübeleri de elden geçirildi. Göztepeli ve Trabzonsporlu oyuncuların maç saati çıkış tünelinde ayrı olarak sahaya çıkacakları da ifade edildi. Yedek kulübelerinde de oturma düzeni değişti. İki takım futbolcuları ve teknik ekiplerinin 2 koltuk mesafe bırakarak yedek kulübesinde maçı takip edecekleri açıklandı.



Protokolde 10 yönetici olacak



Basın tribününde sadece 12 gazetecinin yer alacağı stadyumda, protokolde ise 5 Göztepeli, 5 Trabzonsporlu yöneticiyle birlikte toplam 10 kişinin maçı izleyeceği vurgulandı. Trabzonspor maçı öncesinde Gürsel Aksel Stadyumu’nda her türlü önlemin alındığına dikkat çeken Başkan Vekili Talat Papatya, “Stadımızda hasret bitiyor. Seyircimize olan, atmosferimize olan hasretimiz ise maalesef bitmiyor. Çaykur Rizespor maçıyla son karşılaşmaya biz çıkmıştık. Yeni ilk maçımızı yarın Trabzonspor’la oynayacağız. Tedbirleri elden bırakmayacağız. Talimatlar gereği stadımızın kullanılan tüm alanlarında detaylı temizlik ve dezenfektasyon işlemleri zaten yapılıyordu. Maçtan önce de tüm alanları dezenfekte edeceğiz. Yarın maçta görev yapacak tüm kişilerin stada giriş yaparken TFF’nin talimatları doğrultusunda ateşleri ölçülecek” dedi.