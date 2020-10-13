‘Biz kazanacağız’

Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, pazar günü kozlarını paylaşacakları Fenerbahçe karşısında kazanmak istediklerini belirtti. Genç teknik adam, “Fenerbahçe transferin son gününde yaptığı takviyelerle kadro kalitesini perçinledi. Kuracağımız oyun stratejisiyle, oynayacağımız oyunla, kendi planlamamızla, mücadelemizle Fenerbahçe ile çok iyi bir maç oynamak istiyoruz. Tabii ki her maçı kazanmak istiyoruz” diye konuştu. “Taraftarlarımızı gerçekten özledik” diye konuşan Palut, “Seyircisiz oynama süreci, iç saha avantajı bulunan takımları çok etkiledi. Bir an önce maçların seyircili oynanmasını istiyoruz. Umarım yine bir maç günü bayram havası şeklinde bir stadımız olur. Bunu da iyi futbol ve iyi sonuçlarla destekleriz. Biz takımıza inanıyoruz, onlar da bize inansınlar. Umarım bu sene Göztepe için güzel bir sene olacak” diye konuştu.