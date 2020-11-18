‘Biz şampiyon olacağız’

Bu karşılaşmanın ardından Arhavispor’u 24 Kasım Salı günü erteleme sınavında ağırlayacak Karşıyaka, iki maçta kayıp yaşamadığı takdirde zirveye çıkıp büyük avantaj elde edecek. Ligde 8 maçtır yenilmeyip 12 yıl sonra 2008-09 sezonundaki yenilmezlik serisini egale eden İzmir temsilcisi, Soma önünde de kaybetmezse rekor kıracak. Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, “Geçen sezon bir penaltı atışıyla kaçırdığımız 2. Lig hedefine bu sezon Play Off’a kalmadan ulaşmak istiyoruz. Teknik heyetimizden futbolcularımıza, malzemecimizden çimcimize, aşçımızdan ulaşım görevlimize kadar herkes şampiyonluğa inanmış durumda. Bu sezon özlemimizin son bulacağına yürekten inanıyorum” açıklamasını yaptı.