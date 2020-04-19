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    19.04.2020 - 00:00 | | Ayberk Gökbak milliyet

    "Biz, Süper Lig'e inandık, siz de inanın"

    Altay’da takım kaptanı Özgür Özkaya, son 6 haftada puan kaybetmeyeceklerini dile getirdi. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın takıma dahil olması sonrası performanslarının arttığını söyledi, “Uyguladığımız antrenman metotları, bize şampiyonluğu getirecek” dedi

    "Biz, Süper Lig'e inandık, siz de inanın"
    Ayberk Gökbak milliyet

    TFF 1. Lig’in İzmir temsilcisi Altay’da takım kaptanı tecrübeli futbolcu Özgür Özkaya, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın özverisi ve takım ruhu ile sezon sonunda gülen taraf olacaklarını belirtti. Tecrübeli kanat oyuncusu Özkaya, “Yalçın Hocamız çok iyi bir teknik direktör. Verdiği taktikler başarıyı getiriyor. Her hafta farklı programlarla hazırlanıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle ailemin yanına, İstanbul’a geldim. Oturduğumuz sitede koşu parkuru olması bana çok yardımcı oluyor. Evde kilo almadan en iyi şekilde formumu korumaya çabalıyorum, ailemle de bol bol vakit geçirip moral depoluyorum” dedi. Sezon başındaki inişi çıkışlı grafiğinin Yalçın Hoca’nın takıma gelmesiyle yukarıya doğru seyretmeye başladığını belirten Özkaya, “Yalçın Hoca’yla birlikte, her antrenman sonrası yeni şeyler öğreniyoruz. Şu an takımda çok güzel bir atmosfer var. Bizlere her anlamda çok şey kazandırıyor. Liglerin kaldığı yerden başlamasıyla birlikte, önümüzdeki 6 maçı kazanacağımızı da düşünüyorum. Coşkulu taraftarımızın da desteğiyle çok daha güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Umarım biz sahadaki yerimizi onlar da tribündeki yerini en kısa zamanda alır. Hedefimiz, sezon sonunda Süper Lig’e çıkmak” diye konuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günleri ülke olarak sorunsuz şekilde atlatmayı dileyen Özkaya, “İçişleri Bakanımız gerekli uyarıları yapıyor ve bizler de buna en iyi şekilde uyuyoruz” dedi.

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