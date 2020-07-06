Biz Varız dayanışmasına 48 ton taze salatalık

Menderes’te salatalık üretiminin yapıldığı Değirmendere, Çamönü, Sancaklı, Çileme ve Ataköy mahallelerinin muhtarlarıyla yapılan görüşmeler ve İzmir Köy Koop Birliği aracılığıyla bölgedeki üreticilerden alınan 48 ton salatalık, ürünün fiyatının da yükselmesini sağlayıp Menderesli üreticinin yüzünü güldürdü.