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    HaberlerEge Haberleri Biz Varız dayanışmasına 48 ton taze salatalık
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    06.07.2020 - 00:03 |

    Biz Varız dayanışmasına 48 ton taze salatalık

    Biz varız dayanışması kapsamında İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği’nin Menderes’teki üreticilerden aldığı 48 ton taze salatalık Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtım aracı ve personel desteğiyle; Bornova, Karşıyaka, Buca, Konak, Narlıdere, Çiğli ve Bayraklı’daki 34 mahallede ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

    Biz Varız dayanışmasına 48 ton taze salatalık

    Menderes’te salatalık üretiminin yapıldığı Değirmendere, Çamönü, Sancaklı, Çileme ve Ataköy mahallelerinin muhtarlarıyla yapılan görüşmeler ve İzmir Köy Koop Birliği aracılığıyla bölgedeki üreticilerden alınan 48 ton salatalık, ürünün fiyatının da yükselmesini sağlayıp Menderesli üreticinin yüzünü güldürdü.

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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