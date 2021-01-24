'Bizden 200 bin kişi iş istiyor'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küçük Menderes havzası turunun son gününü Bayındır’a ayırdı. İlçede esnaf, üretici ve köylülerle bir araya gelen Başkan Soyer ile eşi Neptün Soyer, sorunları dinledi. Bayındır Zeytinova Mahallesi’ndeki İZBETON ve Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde personelle bir araya gelen Soyer’i, Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın karşıladı.



‘Yetişmeye imkanımız yok’



“Sizden tek isteğimiz, yaptığınız işe sıkı sıkıya sarılmak ve canla başla çalışmak” diye konuşan Başkan Soyer, yalnızca İzmir’de belediyeye yapılan iş başvurularının sayısının 200 bine ulaştığını açıkladı, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu kadar insan ekmek ve iş için başvuruda bulundu. Yetişmeye imkan yok” dedi.



Başkan Soyer, eşi Neptün Soyer ile Bayındır halk pazarını da gezdi, alışverişlerini de buradaki üreticiden yaptı. Başkan Soyer, Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni de ziyaret ederek kooperatif başkanı Ersoy Sümerkan’dan bilgi aldı.