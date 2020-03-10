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    HaberlerEge Haberleri ‘Bizi zehirlemeyin’
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    10.03.2020 - 00:15 |

    ‘Bizi zehirlemeyin’

    Torbalı Ticaret Odası Başkanı Olgun, ilçede çevreye zarar verebilecek tesis istemediklerini belirtti

    ‘Bizi zehirlemeyin’

    Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Torbalı’da kurulması planlanan ve çevreye zararlı olacağı iddia edilen tesislere ilişkin bir açıklama yaptı, “Çevreye zararlı yatırım gelmesin. Mevcut işletmelerimiz çevreye zarar vermeyen fabrikalar. İlçemizin tarıma dayalı sanayide gelişmesini istiyoruz. Gelecek nesilleri zehirlemeye kimsenin hakkı yok” dedi.

    Torbalı OSB’de tarımsal üretimin yüksek olduğu verimli arazilere yakın bir noktada akü geri dönüşüm tesisi kurulması için bakanlıktan olur gelmesiyle birlikte bölge sakinlerinden tepkiler gelmeye başlamıştı.

    Tesisin, faaliyete geçmesiyle çevredeki tarım arazilerine yetişen ürünlerin zarar görmesini istemeyen üreticiler, seslerini ilgili makamlara duyurmak amacıyla Torbalı Organize Sanayi Bölgesi’nin girişinde geçtiğimiz ay eylem yapmıştı. Eylemlerin ardından AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, oda başkanları ve mahalle muhtarları ile toplantı yapmıştı. Kaya, ÇED raporunun yeniden düzenlenmesi için bakanlık tarafından çalışma yapılacağını, Yorgancılar da OSB’de böyle bir tesise izin vermeyeceklerini kaydetmişti.

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