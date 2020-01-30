‘Bizim de başımıza gelebilir’

6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralarını sarmaya çalışan Elazığ’a giden Konak Belediye Başkanı Batur, vatandaşın ihtiyacını bizzat öğrendi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 41 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce vatandaşın da yaralanıp evsiz kaldığı Elazığ’ı ziyaret etti. 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışan kentte vatandaşla bir araya gelen Batur, Konak Belediyesi ve Konaklılar olarak her türlü desteğe hazır oluklarını söyledi. Elazığlılara en çok ihtiyaç duydukları malzemeleri soran Batur, hazırladıkları yardım TIR’ı ile bir nebze de olsa katkı koymaya çalıştıklarını ifade etti.

“Türkiye’nin depremle yaşamayı öğrenmesi gerekiyor” diyen Batur, “Tabi öğrenirken gerekli önlemleri de almamız gerekiyor. Sağlam ve depreme dayanıklı yapılar inşa etmeliyiz. Eski kent dokusunu yenilemeliyiz ve kentlerimizi günün koşullarına uygun dönüştürmeliyiz. Onun için Konak’ta birinci önceliğimiz kent dönüşüm; eski binaların yerine çağdaş binalar ve çağdaş sosyal çevre şart. Bugün Elazığ’da yaşanan deprem tüm Türkiye’de yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Batur, yaşanan deprem felaketinin ardından Elazığ’da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı. Aynı zamanda Başkan Batur, CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan’ı makamında ziyaret etti.

Soyer’e tam destek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, “Yüksek yapıları yıkıp kat yüksekliği vererek koridor açmayı düşünüyorum” açıklamasına destek verdi. Soyer’in, sahil şeridinden bahsetiğini düşündüğünü ifade eden Baturi “Bu konuları konuşmuştuk. Yeni bir imar kanunu çıkıyor. Tahmin ediyorum ki bu ve buna benzer konular bu kanuna dahil olacak” dedi.